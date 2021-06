Lyon Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean Métropole de Lyon Visite libre du Trésor de la Cathédrale de Lyon Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Concernant les visites libres, le public montera directement au trésor par la nef.

Gratuit. La jauge sera de 30 personnes maximum.

Visite libre de la collection (tapisseries, orfèvrerie, vêtements liturgiques) Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean Place Saint Jean, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

