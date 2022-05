Visite libre du square Monod, entretenu par les Compagnons des Pavillons Square Monod Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Visite libre du square Monod, entretenu par les Compagnons des Pavillons Square Monod, 3 juin 2022, Lyon. Visite libre du square Monod, entretenu par les Compagnons des Pavillons

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Square Monod

Le square Monod était à l’abandon depuis de nombreuses années, peu fleuri, et vétuste. Depuis le confinement, notre association de voisins s’est créée, et a entrepris d’un refaire un lieu de vie pour tous : plates-bandes fleuries, hôtels à insectes, jardinières à aromates, fresques artistiques, boîte à livres, coffre à dons, compost, fontaine pour oiseaux … Voilà un lieu désormais très apprécié, permettant une vie de quartier, et de favoriser la biodiversité ! Le square est public, d’accès libre en permanence. Du 3 au 5 juin, des bénévoles de l’association des Compagnons des Pavillons seront sur place, afin de présenter le jardin et échanger avec les visiteurs.

Visite libre, square ouvert en permanence

Venez découvrir un bel espace de couleur et fraicheur, entre les immeubles ! Square Monod Square Monod, rue Jacques Monod, 69007 Lyon Lyon Gerland Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Square Monod Adresse Square Monod, rue Jacques Monod, 69007 Lyon Ville Lyon lieuville Square Monod Lyon Departement Métropole de Lyon

