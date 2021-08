Sens Square Jean Cousin Sens, Yonne Visite libre du square Jean Cousin Square Jean Cousin Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Visite libre du square Jean Cousin Square Jean Cousin, 18 septembre 2021, Sens.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Créé en 1883, le Square Jean Cousin, d’une surface de 6 150 m², reçoit durant la période estivale près de 15 000 plantes. Sa particularité réside dans la plantation des massifs en mosaïculture, typique des jardins paysagers du 19ème siècle. Vous pourrez également y apercevoir la statue de l’artiste sénonais Jean Cousin, célèbre érudit de la Renaissance. Longtemps il a été une référence horticole de la ville et démonstration du savoir-faire des jardiniers municipaux..

Gratuit

Venez découvrir un lieu de promenade incontournable des habitants du centre-ville de Sens Square Jean Cousin Cours Tarbé 89100 Sens Sens Yonne

