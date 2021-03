Besançon Square archéologique Castan Besançon Visite libre du square archéologique Castan Square archéologique Castan Besançon Catégorie d’évènement: Besançon

Visite libre du square archéologique Castan Square archéologique Castan, 4 juin 2021-4 juin 2021, Besançon. Visite libre du square archéologique Castan

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Square archéologique Castan

Situé au pied de la Citadelle, ce jardin à l’anglaise trouve son origine dans les fouilles entreprises en 1870 par Auguste Castan, archeologue et bibliothécaire à la ville.

L’architecte Alfred Ducat, assisté du paysagiste franc-comtois Brice Michel, conçoit une composition inscrite dans la perspective de la Porte noire et mettant en scène les vestiges et le végétal. Square labellisé Ecojardin. Découvrez, au pied de la Citadelle, un charmant jardin à l’Anglaise Square archéologique Castan Rue du Square archéologique Castan, 25000 Besançon, Bourgogne-Franche-Comté Besançon Citadelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T08:00:00 2021-06-04T22:00:00;2021-06-05T08:00:00 2021-06-05T22:00:00;2021-06-06T08:00:00 2021-06-06T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Besançon Autres Lieu Square archéologique Castan Adresse Rue du Square archéologique Castan, 25000 Besançon, Bourgogne-Franche-Comté Ville Besançon