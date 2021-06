Charolles Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles, Saône-et-Loire Visite libre du site Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Visite libre du site Musée du Prieuré Jean Laronze, 3 juillet 2021, Charolles.

Musée du Prieuré Jean Laronze, le samedi 3 juillet à 14:00

Le musée est installé dans un ancien prieuré clunisien dont les vestiges des XIIème (chapiteaux), XVème et XVIème siècles (salle d’Apparat et poutre engoulée) sont inscrits ou classés aux Monuments Historiques. Le bâtiment présente une collection de faïences de Charolles (1844 à nos jours), peintures de paysage de Jean Laronze (1852-1937) et Paul Louis Nigaud (1895-1937), ainsi que l’espace René Davoine (1888-1962) mettant à l’honneur les oeuvres du sculpteur charolais. Chaque année, le site propose une exposition de céramique contemporaine. Installé dans un ancien prieuré, le site abrite une collection variée : Faïences, Peintures, Sculptures, Architecture. Musée du Prieuré Jean Laronze 4 rue du Prieuré, 71120 Charolles Charolles Saône-et-Loire

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T21:00:00

