Visite libre du site de la Commanderie de Villemoison Saint-Père Saint-Père Catégories d’évènement: 58200

Saint-Père

Visite libre du site de la Commanderie de Villemoison Saint-Père, 1 juin 2022, Saint-Père. Visite libre du site de la Commanderie de Villemoison Saint-Père

2022-06-01 – 2022-09-30

Saint-Père 58200 Saint-Père EUR 0 0 Le site de la Commanderie templière de Villemoison sera ouvert au public, gratuitement, et sans rendez-vous, du 1er juin au 30 septembre, du mercredi au samedi, de 14h30 à 18h. Le site de la Commanderie templière de Villemoison sera ouvert au public, gratuitement, et sans rendez-vous, du 1er juin au 30 septembre, du mercredi au samedi, de 14h30 à 18h. Saint-Père

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: 58200, Saint-Père Autres Lieu Saint-Père Adresse Ville Saint-Père lieuville Saint-Père Departement 58200

Saint-Père Saint-Père 58200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pere/

Visite libre du site de la Commanderie de Villemoison Saint-Père 2022-06-01 was last modified: by Visite libre du site de la Commanderie de Villemoison Saint-Père Saint-Père 1 juin 2022 58200 Saint-Père

Saint-Père 58200