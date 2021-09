Saint-André-de-Chalencon Site féodal de Chalencon Haute-Loire, Saint-André-de-Chalencon visite libre du site de Chalencon Site féodal de Chalencon Saint-André-de-Chalencon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-André-de-Chalencon

visite libre du site de Chalencon Site féodal de Chalencon, 18 septembre 2021, Saint-André-de-Chalencon. visite libre du site de Chalencon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site féodal de Chalencon

Vous pouvez également vous rendre au pont du Diable situé en contrebas du village Port du masque obligatoire dans la Chapelle visite libre et gratuite de la chapelle et du site de Chalencon Site féodal de Chalencon 43130 Saint-André-de-Chalencon Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-André-de-Chalencon Autres Lieu Site féodal de Chalencon Adresse 43130 Saint-André-de-Chalencon Ville Saint-André-de-Chalencon lieuville Site féodal de Chalencon Saint-André-de-Chalencon