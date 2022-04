Visite libre du rez de chaussée du musée de la visitation Musée de la Visitation, 14 mai 2022 19:30, Moulins.

Nuit des musées Visite libre du rez de chaussée du musée de la visitation Musée de la Visitation Samedi 14 mai, 19h30 Entrée libre

Musée d’Art Sacré spécialisé dans la valorisation et conservation du patrimoine de l’Ordre de la Visitation fondé à Annecy en 1610 et toujours actif dans le monde entier.

Libre circulation des visiteurs dans les pièces du rez de chaussée avec présence d’un guide pour répondre aux éventuelles questions sur un patrimoine riche de 400 ans d’histoire: art de la broderie, dentelles, papiers roulés, orfèvrerie, enluminures, peinture etc

Une initiation à ce patrimoine qui appelle à une découverte plus approfondie !

Hôtel particulier du XVIIème siècle avec cours intérieure de la fin du XVème siècle. 100 monastères de la Visitation du monde entier ont déposé 11 000 pièces – broderie, peinture, orfèvrerie, enluminure, sculpture – au Musée International de l’Ordre de la Visitation. Collections allant de 1610 à 2010.

Free entry Saturday 14 May, 19:30

Mansion of the seventeenth century with courtyard of the end of the fifteenth century. 100 monasteries of the Visitation from all over the world have deposited 11,000 pieces – embroidery, painting, goldsmithery, illumination, sculpture – at the International Museum of the Order of the Visitation. Collections from 1610 to 2010.

Libre circulación de visitantes en las habitaciones de la planta baja con la presencia de un guía para responder a posibles preguntas sobre un rico patrimonio de 400 años de historia: arte del bordado, encajes, papeles enrollados, orfebrería, iluminación, pintura, etc

¡Una iniciación a este patrimonio que llama a un descubrimiento más profundo!

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:30

4 place ancien palais, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France 03000 Moulins Auvergne-Rhône-Alpes