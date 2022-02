Visite libre du rez de chaussée du musée de la visitation Musée de la Visitation Moulins Catégories d’évènement: Allier

Musée de la Visitation, le samedi 14 mai à 19:30

Libre circulation des visiteurs dans les pièces du rez de chaussée avec présence d’un guide pour répondre aux éventuelles questions sur un patrimoine riche de 400 ans d’histoire: art de la broderie, dentelles, papiers roulés, orfèvrerie, enluminures, peinture etc Une initiation à ce patrimoine qui appelle à une découverte plus approfondie !

Entrée libre

Musée d’Art Sacré spécialisé dans la valorisation et conservation du patrimoine de l’Ordre de la Visitation fondé à Annecy en 1610 et toujours actif dans le monde entier. Musée de la Visitation 4 place ancien palais, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France Moulins Allier

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T22:00:00

