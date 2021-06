Rambouillet Musée Rambolitrain Rambouillet, Yvelines Visite libre du Rambolitrain Musée Rambolitrain Rambouillet Catégories d’évènement: Rambouillet

Yvelines

Visite libre du Rambolitrain Musée Rambolitrain, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rambouillet. Visite libre du Rambolitrain

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Rambolitrain

Abritant plus de 4000 pièces de collection de trains-jouets et de modélisme ferroviaire, le Rambolitrain retrace l’histoire du chemin de fer, de ses premières heures à nos jours. Locomotives, wagons, chaque vitrine recèle des merveilles de trains-jouets évoluant dans un décor particulier. Les amateurs ont le souffle coupé lorsqu’ils pénètrent dans la caverne d’Ali-Baba, la reconstitution fidèle d’un magasin de jouets parisien des années 1930. Mais les visiteurs ne sont pas au bout de leurs émotions : au deuxième étage les attend un immense réseau où se croisent des dizaines de convois que les enfants peuvent animer eux-mêmes. Pour finir, faites un tour en train de jardin !

Gratuit

Musée du train miniature : jouets et maquettes Musée Rambolitrain 4 place Jeanne-d’Arc 78120 Rambouillet Rambouillet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rambouillet, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Rambolitrain Adresse 4 place Jeanne-d'Arc 78120 Rambouillet Ville Rambouillet lieuville Musée Rambolitrain Rambouillet