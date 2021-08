Pommiers Prieuré bénédictin Loire, Pommiers Visite libre du prieuré et de ses charpentes Prieuré bénédictin Pommiers Catégories d’évènement: Loire

Adossé à une église romane à l’acoustique exceptionnelle, cet imposant prieuré clunisien a su résister aux épreuves du temps. Mille ans d’histoire et d’architecture se dévoilent au cours de la visite de ce lieu aux multiples héritages. Porte ouverte sur les arts, il vous invite à un voyage culturel surprenant. Sous-sols médiévaux, cloître, salle capitulaire, réfectoire, cellules, charpentes, salons… Autant d’espaces à parcourir pour une visite riche en découvertes.

Une visite libre, riche, à la découverte de ce prieuré millénaire. Des sous-sols médiévaux aux charpentes restaurées en 1990, parcourez les époques et découvrez les différents occupants des lieux.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

