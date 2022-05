Visite libre du plus anglais des jardins français Jardin du Plessis Sasnieres Sasnières Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Sasnières

Visite libre du plus anglais des jardins français Jardin du Plessis Sasnieres, 4 juin 2022, Sasnières. Visite libre du plus anglais des jardins français

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Plessis Sasnieres Tarifs : 8,00€ entrée adulte – gratuité jusqu’à 17 ans et pour les personnes handicapées

Déambulez dans ce jardin où les carrés de couleurs rivalisent entre eux de floraisons successives et variées. Une véritable aventure botanique haute en couleurs. Jardin du Plessis Sasnieres Le Château 41310 Sasnières Sasnières Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

