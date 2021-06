Barneville-Carteret Phare de Barneville-Carteret Barneville-Carteret, Manche Visite libre du phare de Carteret Phare de Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Manche

Visite libre du phare de Carteret Phare de Barneville-Carteret, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Barneville-Carteret. Visite libre du phare de Carteret

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Phare de Barneville-Carteret

Venez visiter le phare de Carteret gratuitement tout le week-end à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine! Vue à 360° sur les îles anglo-normandes, les dunes d’Hatainville, le havre de Barneville… Possiblité de profiter de l’exposition extérieure dans les jardins du phare (pendant les horaires d’ouverture du phare). Exposition photographique d’Arnaud GUERIN sur le thème « Les phares et trésors de l’archipel du Cotentin ». Visite gratuite du phare Phare de Barneville-Carteret Rue du sémaphore, 50270 Barneville-Carteret Barneville-Carteret Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Barneville-Carteret, Manche Autres Lieu Phare de Barneville-Carteret Adresse Rue du sémaphore, 50270 Barneville-Carteret Ville Barneville-Carteret lieuville Phare de Barneville-Carteret Barneville-Carteret