Visite libre du pavillon central du Familistère de Guise Le Familistère de Guise Guise Catégories d’évènement: Aisne

Guise

Visite libre du pavillon central du Familistère de Guise Le Familistère de Guise, 14 mai 2022, Guise. Visite libre du pavillon central du Familistère de Guise

Le Familistère de Guise, le samedi 14 mai à 18:00

Visite libre du Pavillon central du Familistère de Guise et ses 30 salles d’exposition avec une ouverture prolongée jusque 20h.

Entrée libre

Visite libre du Pavillon central du Familistère de Guise et ses 30 salles d’exposition. Le Familistère de Guise Place du Familistère, 02120 Guise, Aisne, Hauts-de-France Guise Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Guise Autres Lieu Le Familistère de Guise Adresse Place du Familistère, 02120 Guise, Aisne, Hauts-de-France Ville Guise lieuville Le Familistère de Guise Guise Departement Aisne

Le Familistère de Guise Guise Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guise/

Visite libre du pavillon central du Familistère de Guise Le Familistère de Guise 2022-05-14 was last modified: by Visite libre du pavillon central du Familistère de Guise Le Familistère de Guise Le Familistère de Guise 14 mai 2022 Guise Le Familistère de Guise Guise

Guise Aisne