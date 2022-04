Visite libre du Parcours permanent La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La Cité du Vin, le samedi 14 mai à 18:00

Embarquez pour une aventure à travers le temps et les continents à la découverte du monde du vin ! À travers une vingtaine d’espaces, le Parcours permanent de la Cité du Vin vous invite à un voyage au cœur de la grande histoire du vin. Venez découvrir comment ce patrimoine universel a inspiré les Hommes et façonné aussi bien leur vie que leur territoire depuis des millénaires. Immergé dans des univers interactifs, attablé virtuellement avec les grandes figures de l’Histoire, ou encore en testant vos sens, 3000 m² vous attendent pour des expériences individuelles et collectives, pédagogiques, immersives, oniriques, multisensorielles… NB : dans le cadre de la Nuit des Musées, le belvédère de la Cité du Vin ne sera pas accessible

Entrée libre sur réservation obligatoire en ligne. Dans la limite des places disponibles à chaque créneau horaire.

Venez découvrir le Parcours permanent de la Cité du Vin : un espace immersif et interactif de 3000m² pour explorer la grande histoire du vin, à travers les siècles et les continents. La Cité du Vin 1 place de Pontac 33300 BORDEAUX Bordeaux Gironde

