Visite libre du Parc Phoenix Parc Phoenix Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Visite libre du Parc Phoenix Parc Phoenix, 5 juin 2022, Nice. Visite libre du Parc Phoenix

Parc Phoenix, le dimanche 5 juin à 09:30

Venez visiter le Parc Phoenix, 7 hectares, 2500 espèces de plantes et 2000 animaux.

Plein tarif : 5,20 € Tarif réduit : 3 € sur présentation de la carte Pass Musées de Nice, de la carte étudiant et pour les jeunes de 12 à 18 ans Gratuité pour les moins de 12 ans (dans la limite de 3 enfants maximum par adulte payant)

Visite libre du Parc Phoenix Parc Phoenix 405, promenade des Anglais 06000 Nice Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Parc Phoenix Adresse 405, promenade des Anglais 06000 Nice Ville Nice lieuville Parc Phoenix Nice Departement Alpes-Maritimes

Parc Phoenix Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Visite libre du Parc Phoenix Parc Phoenix 2022-06-05 was last modified: by Visite libre du Parc Phoenix Parc Phoenix Parc Phoenix 5 juin 2022 Nice Parc Phoenix Nice

Nice Alpes-Maritimes