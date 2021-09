Saint-Avé Établissement Public de Santé Mentale Morbihan, Saint-Avé Visite libre du parc paysager de l’EPSM Établissement Public de Santé Mentale Saint-Avé Catégories d’évènement: Morbihan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Établissement Public de Santé Mentale

Découvrez le parc paysager de l’EPSM en suivant le Parcours Santé de deux kilomètres dans l’enceinte de l’établissement. Sensibilisation au développement durable : tout au long du parcours, vous découvrirez des panneaux d’information sur les actions conduites par l’EPSM pour entretenir et valoriser son parc paysager.

Découvrez le parc paysager de l’EPSM en suivant le Parcours Santé de deux kilomètres dans l’enceinte de l’établissement. Établissement Public de Santé Mentale 22 Rue de l’Hôpital, 56890 Saint-Avé Saint-Avé Morbihan

