Visite libre du parc Parc et château de Fontaine-la-Soret Nassandres-sur-Risle, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Parc et jardins de 14ha se divisant en trois temps: parc classique de feuillus puis jardin remodelé par Russel Page dans les années 1960-1970 : bassins, jardins clos….et enfin jardin romantique autour d’un étang de 400m de long crée dans la seconde moitié du XIXe s. par Victor Crombes.

Parc et château de Fontaine-la-Soret 4 place de l’église, Fontaine-la-Soret, 27550 Nassandres-sur-Risle Nassandres-sur-Risle 27550 Fontaine-la-Soret, Eure Normandie 06 18 66 38 81 http://www.fontainelasoret.info [{« type »: « link », « value »: « https://www.fontainelasoret.info »}] https://www.fontainelasoret.info Parc et jardins de 14ha se divisant en trois temps: parc classique de feuillus puis jardin remodelé par Russel Page dans les années 1960-1970 : bassins, jardins clos….et enfin jardin romantique autour d’un étang de 400m de long crée dans la seconde moitié du XIXe s. par Victor Crombes. Bernay D613 – à droite 10 km – Place de la mairie – Eglise – portail blanc

©Irène Chardon