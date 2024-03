Visite libre du parc Parc du château de Nacqueville La Hague, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du parc Visite libre (non guidée) avec dépliant du parc et de la salle des gardes située dans la poterne du chateau. 1 et 2 juin Parc du château de Nacqueville 8€, 4 euros (5-15 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T12:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T12:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Parc du château de Nacqueville Château de Nacqueville, 1 route du chateau La Rivière, Urville-Nacqueville, 50460 la Hague La Hague 50460 Urville-Nacqueville Manche Normandie 02 33 03 21 12 http://www.nacqueville.com D45