Visite libre du parc Michel d’Ornano Abbaye aux Dames Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Visite libre du parc Michel d’Ornano Abbaye aux Dames, 4 juin 2022, Caen. Visite libre du parc Michel d’Ornano

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Abbaye aux Dames Avec ses larges pelouses et ses allées de tilleuls, ce parc à la française offre plus de 5 hectares de promenade ainsi qu’une vue imprenable sur la ville de Caen depuis le cèdre du Liban. Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde 14000 CAEN Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T08:00:00 2022-06-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Abbaye aux Dames Adresse Place Reine Mathilde 14000 CAEN Ville Caen lieuville Abbaye aux Dames Caen Departement Calvados

Abbaye aux Dames Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Visite libre du parc Michel d’Ornano Abbaye aux Dames 2022-06-04 was last modified: by Visite libre du parc Michel d’Ornano Abbaye aux Dames Abbaye aux Dames 4 juin 2022 Abbaye aux Dames Caen caen

Caen Calvados