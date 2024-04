Visite libre du parc et promenade littéraire Maison littéraire de Victor Hugo Bièvres, samedi 1 juin 2024.

La Maison Littéraire de Victor Hugo est située au Château des Roches ancienne propriété de Bertin l'aîné, directeur du Journal des Débats au XIXe siècle, il y animait un salon littéraire où l'invité le plus illustre fut Victor Hugo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

La Maison Littéraire de Victor Hugo est située au Château des Roches ancienne propriété de Bertin l’aîné, directeur du Journal des Débats au XIXe siècle, il y animait un salon littéraire où l’invité le plus illustre fut Victor Hugo. Il y créa un parc à l’anglaise de 11 ha bordant la Bièvre, un étang et son île lui donnent un charme romantique. Lors de son premier long séjour, en juillet 1831, le poète écrivait :

« Ici durent longtemps les fleurs qui durent peu,

Ici l’âme contemple, écoute, adore, aspire,

Et prend pitié du monde, étroit et fol empire. »

Les Feuilles d’automne, « Bièvre », 8 juillet 1831.

Maison littéraire de Victor Hugo Château des Roches – 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France magnifique parc privé, classé parc du XIXe siècle à l’anglaise.

©Maison Littéraire de Victor Hugo – Bièvres