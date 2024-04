Visite libre du parc et des jardins Jardin du Poirier Couture-sur-Loir, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du parc et des jardins C’est un parc et un potager qui entourent la maison de Marie du Bois, valet de chambre de Louis XIII et de Louis XIV. 1 et 2 juin Jardin du Poirier Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Jardin du Poirier 2 rue Racan, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée-de-Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 47 52 http://www.lesjardinsdecassandre.com/le-jardin-du-poirier/ C’est un parc et un potager qui entourent la maison de Marie du Bois, valet de chambre de Louis XIII et de Louis XIV.

Marie-Noëlle Givaudon entretient avec art ce très grand jardin. Bourg Route de la Chartre-sur-Loir – Depuis Tours prendre la direction de Monnaie et continuer par St laurent en Gâtines, Les Hermites. Depuis Vendôme prendre la direction de Montoire sur le Loir puis Artins.

