La configuration de cet hôpital psychiatrique, construit à partir de 1906 sous la conduite de l'architecte Hermann Graf, lui donne plutôt l'allure d'un village pavillonnaire : les bâtiments sont répartis dans un parc de 23 ha dont le dessin des allées s'inspire des ramifications du cerveau humain. Une promenade botanique permet de découvrir, parmi les nombreux arbres, conifères et arbustes à fleurs, plusieurs espèces rares et des palmiers de plus de 50 ans. Cet espace protégé est aussi classé refuge pour les oiseaux par la Ligue Protectrice des Oiseaux. Vous pourrez également contempler la chapelle de l'établissement, dont la particularité est d'être constituée de deux parties, chacune possédant une sacristie, l'une pour la confession catholique, l'autre pour la confession protestante. Partez à la découverte des jardins du centre hospitalier et de ses arbres remarquables. +33 3 89 78 70 70

