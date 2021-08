Sens Parc du Moulin à Tan Sens, Yonne Visite libre du parc du Moulin à Tan Parc du Moulin à Tan Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Visite libre du parc du Moulin à Tan Parc du Moulin à Tan, 18 septembre 2021, Sens. Visite libre du parc du Moulin à Tan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc du Moulin à Tan

Tirant son nom de l’ancien moulin installé sur la Vanne, ce vaste « poumon vert » de quinze hectares est composé de serres tropicales, d’une roseraie, d’un parc, d’aires de jeux pour enfants ainsi que d’un site d’observation faunistique. La rivière de la Vanne y serpente allègrement pour le plaisir des visiteurs.

Entrée libre

Visitez les serres tropicales, roseraie, et parc du Moulin à Tan Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie 89100 Sens Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T20:30:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Parc du Moulin à Tan Adresse 28 Chemin de Babie 89100 Sens Ville Sens lieuville Parc du Moulin à Tan Sens