Visite libre du parc du Domaine de La Tour Parc du domaine de la Tour Saint-Chaptes, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du parc du Domaine de La Tour À l'occasion de l'édition 2024 de Rendez-vous aux jardins, venez découvrir librement le superbe parc paysager du Domaine de La Tour ! Un moment de découverte et de quiétude vous attends sur près de 5… 1 et 2 juin Parc du domaine de la Tour Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À l’occasion de l’édition 2024 de Rendez-vous aux jardins, venez découvrir librement le superbe parc paysager du Domaine de La Tour ! Un moment de découverte et de quiétude vous attends sur près de 5 hectares…

Parc du domaine de la Tour Route de Dions, Saint-Chaptes, Gard, Occitanie Saint-Chaptes 30190 Gard Occitanie 07 84 71 03 63 Autour du château néo-classique, vous découvrirez ce parc paysager privé de 5 hectares dessiné au XVIIIe siècle par l’architecte Meunier et dont l’ordonnancement a été partiellement modifié au XIXe siècle par l’architecte Revoil. Un donjon du XIIIe siècle domine le parc et se dresse au-dessus de la plaine agricole. D’après un plan de 1795, un jardin vivrier et des vergers s’organisaient autour d’une double allée de platanes, d’allées transversales et d’une noria . L’architecte Meunier, auteur du château néo-classique, a proposé en 1796 quelques modifications et ajouté, face au nouveau portail, un bosquet de platanes que l’on peut admirer aujourd’hui encore. Les alignements de platanes forment un grand axe central et donnent un caractère spectaculaire à l’ensemble qui a été transformé en un parc paysager , riche de belles essences d’arbres et d’un labyrinthe de buis taillés en topiaires . Un donjon du XIlléme siècle domine le parc et se dresse au- dessus de la plaine agricole . N 106 direction Alès, puis à 1,5 km de Saint-Chaptes, D 18, route de la Tour. Parking. Ouvert de juin à septembre.

