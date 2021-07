Montels La Redonde Hérault, Montels Visite libre du parc du Domaine de la Redonde La Redonde Montels Catégories d’évènement: Hérault

Propriété privée, parc ouvert exceptionnellement pour les journées du patrimoine. Sur un emplacement déjà mentionné au XVIe siècle, le vicomte Marie Théophile de Rodez-Bénavent fait construire le domaine de la Redonde. Cet ensemble comprend un garde-corps d’habitation avec une façade de style Restauration en front d’un grand parc, ainsi que des bâtiments pour l’exploitation viticole, chais, granges, écuries, remises… Le parc compte de nombreuses espèces remarquables d’arbres. Visite libre du parc du Domaine de la Redonde La Redonde Route de Cuxac, 34310, Montels Montels Hérault

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

