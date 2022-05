Visite libre du parc du Château Royal de Cazeneuve Parc du château royal de Cazeneuve, 3 juin 2022, Préchac.

Visite libre du parc du Château Royal de Cazeneuve

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc du château royal de Cazeneuve

Partez à la découverte du parc du Château Royal de Cazeneuve avec son étang et sa bambouseraie géante et centenaire, longez ensuite le ruisseau Homburens puis les Gorges du Ciron. Vos pas vous mèneront jusqu’à la Grotte de la Reine Margot, lieu où la reine aimait donner des rendez-vous galants. Le parc de plus 40ha est classé Monument Historique et Natura 2000. Plus de 80 essences et espèces de végétaux sont présentes sur le site. Le billet donne également accès à la partie exposition du château en lien avec la faune et la flore de Cazeneuve, completée par un film de 7 min sur le Ciron, ainsi qu’au chemin de ronde et à la Chapelle surplombant le Ciron et l’Homburens. La cour basse du château sera aussi accessible avec les anciennes écuries du château, les grottes troglodytes (habitats des premiers hommes), un nymphée gallo-romain et enfin les caves médievales avec la collection de vin du propriétaire.

8€ à partir de 12 ans & 4€50 pour les enfants (5-11 ans) et personnes en situation d’handicap

Visite libre du parc du Château Royal de Cazeneuve, classé Monument Historique et Natura 2000

Parc du château royal de Cazeneuve Château de Cazeneuve, 33730 Préchac, Gironde, Nouvelle-Aquitaine



