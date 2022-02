Visite libre du parc du château du Tertre Château du Tertre Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Sur neuf hectares, le parc arboré planté au XIXe siècle entoure le château du Tertre, manoir Louis XIII (vers 1620), agrandi après la Révolution française et réaménagé en 1925 par Roger Martin du Gard, prix Nobel de littérature 1937, qui en avait fait sa maison d’écrivain et y a conçu la majeure partie de son œuvre. Visite libre du parc et du jardin et des extérieurs du château du Tertre Château du Tertre Serigny, 61130 Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Orne

