du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Construit au début du XVIIème Siècle par les comtes d’Anglure, le Château fut le relais des rois de France sur la route de l’Est. Les nombreux bassins et jets d’eau que vous verrez scintiller dans son parc firent l’étonnement de Louis XIV. Louis XVI y reconnut, lors de la fuite à Varennes, la demeure champêtre de son premier valet de chambre, Claude de Chamilly. Sur ce domaine de 20 hectares, vous pourrez visiter le potager, un grand jardin en terrasses et un parc à l’anglaise avec bassins et jets d’eau naturels, ainsi que le bois. Venez découvrir le parc d’un château daté du XVIIe siècle. Parc du château d’Etoges 4, Rue Richebourg, Etoges, Marne, Grand Est Etoges Marne

