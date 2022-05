Visite libre du Parc du château de Rosanbo Parc du château de Rosanbo Lanvellec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Visite non guidée du parc. Visite guidée du château possible le dimanche. Heures des visites guidées du dimanche 14h, 15h et 16h.

Parc : 8 € (+ de 15 ans), 4 € pour les 6 à 15 ans, gratuité (- de 6 ans). Château : 12 € (+ de 15 ans), 10 € (+ de 65 ans), 9 € pour les tarifs réduits (étudiants, chômeurs, HDC), 8 € pour les 6 à 15 ans, gratuité (- de 6 ans et pour le 3ème enfant).

Parc néoclassique “à la française”, dessiné par Achille Duchêne / Neuf compartiments de verdure, entourés par 2500 mètres de charmilles. Labyrinthe de 2009. Parc du château de Rosanbo Rosanbo, 22420, Lanvellec, Côtes d’Armor, Bretagne, France Lanvellec Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:30:00

