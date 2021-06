Bois-Normand-prés-Lyre Château de la Duquerie Bois-Normand-prés-Lyre, Eure Visite libre du parc du château de la Duquerie Château de la Duquerie Bois-Normand-prés-Lyre Catégories d’évènement: Bois-Normand-prés-Lyre

Eure

Visite libre du parc du château de la Duquerie Château de la Duquerie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bois-Normand-prés-Lyre. Visite libre du parc du château de la Duquerie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Duquerie

La visite du parc du château de la Duquerie dure environ 1h. Vous pourrez aussi écouter une conférence sur les beilles près du rucher, visiter la collection d’objets retrouvés sur le site, admirer une exposition sur les insectes et acheter de menus objets dans une petite brocante. Vous pourrez aussi pique-niquer sous les arbres. Le samedi de 11h à 15h exposition de vieilles voitures et le dimanche de 15h à 16h concert de piano. Visite du parc, de la collection d’objets, de l’exposition insectes, concert piano, exposition de vieilles voitures Château de la Duquerie 3 route de la Duquerie, 27330 Bois-Normand-près-Lyre Bois-Normand-prés-Lyre Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bois-Normand-prés-Lyre, Eure Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de la Duquerie Adresse 3 route de la Duquerie, 27330 Bois-Normand-près-Lyre Ville Bois-Normand-prés-Lyre lieuville Château de la Duquerie Bois-Normand-prés-Lyre