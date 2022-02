Visite libre du parc du Château de Chantore Parc du château de Chantore Bacilly Catégories d’évènement: Bacilly

Manche

Visite libre du parc du Château de Chantore Parc du château de Chantore, 4 juin 2022, Bacilly. Visite libre du parc du Château de Chantore

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de Chantore

Le Parc du Château de Chantore sera ouvert à la visite pendant les Rendez-vous aux Jardins de 14h30 de 18h30

8€, gratuit pour les enfants

Le parc du Château de Chantore est un vaste parc paysager avec la vue sur le Mont-Saint-Michel Parc du château de Chantore Chantore, 50530 Bacilly Bacilly Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bacilly, Manche Autres Lieu Parc du château de Chantore Adresse Chantore, 50530 Bacilly Ville Bacilly lieuville Parc du château de Chantore Bacilly Departement Manche

Parc du château de Chantore Bacilly Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bacilly/

Visite libre du parc du Château de Chantore Parc du château de Chantore 2022-06-04 was last modified: by Visite libre du parc du Château de Chantore Parc du château de Chantore Parc du château de Chantore 4 juin 2022 Bacilly Parc du château de Chantore Bacilly

Bacilly Manche