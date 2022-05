Visite libre du parc des Lavandières Jardin des lavandières Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Visite libre du parc des Lavandières Jardin des lavandières, 4 juin 2022, Pontoise. Visite libre du parc des Lavandières

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin des lavandières

Cet espace de promenade de 12 247 m² qui faisait partie du domaine du château de Marcouville, est bordé par la Viosne. Un seul lavoir subsiste. Des pommiers produisant la Belle de Pontoise y ont été plantés à la fin des années 90. Un parc public à redécouvrir Jardin des lavandières Rue des Étannets 95300 Pontoise Pontoise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Jardin des lavandières Adresse Rue des Étannets 95300 Pontoise Ville Pontoise lieuville Jardin des lavandières Pontoise Departement Val-d'Oise

Jardin des lavandières Pontoise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontoise/

Visite libre du parc des Lavandières Jardin des lavandières 2022-06-04 was last modified: by Visite libre du parc des Lavandières Jardin des lavandières Jardin des lavandières 4 juin 2022 Jardin des lavandières Pontoise Pontoise

Pontoise Val-d'Oise