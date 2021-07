Visite libre du parc, de l’orangerie, du pigeonnier, de la cour et de la salle capitulaire Château de Teillan, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Aimargues.

Visite libre du parc, de l’orangerie, du pigeonnier, de la cour et de la salle capitulaire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Teillan

Le château de Teillan et son parc Le château de Teillan, inscrit aux Monuments historiques, se situe à 3 kilomètres au sud du village d’Aimargues. Cet ancien castrum romain portait le nom de « villa Tellianis » dont les plus anciens documents datent de 814 et 960. Au XIIe siècle, il fut vendu à l’abbaye de Psalmody. Grâce à un décret de 1635, les propriétaires du château furent autorisés à rassembler dans le magnifique parc, des vestiges romains : bornes milliaires et stèles romaines. Le parc est également inscrit aux Monuments Historiques. Paysage et romantique, il a été composé au XIXe siècle autour de stèles et bornes romaines exceptionnelles. Mikvé, Noria et pigeonnier du XVIe siècle. On y admire de beaux spécimens d’arbres : gingko biloba, séquoia et photinia.

5€ adulte, gratuit -10ans

Château en lisière de Petite Camargue et qui résume l’histoire de la région.

Château de Teillan Le Grand Teillan, 30470 Aimargues Aimargues Gard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00