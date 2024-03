Visite libre du parc de l’Hôtel de Ville labellisé « Jardin remarquable » à Epernay Hôtel de Ville et son parc Épernay, vendredi 31 mai 2024.

Visite libre du parc de l’Hôtel de Ville labellisé « Jardin remarquable » à Epernay Visite libre du parc de l’Hôtel de Ville d’Epernay, labellisé Jardin Remarquable. 31 mai – 2 juin Hôtel de Ville et son parc entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T08:00:00+02:00 – 2024-05-31T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T08:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Hôtel de Ville et son parc 7 bis Avenue de Champagne, 51200 Épernay Épernay 51200 Marne Grand Est 03 26 53 37 00 http://www.epernay.fr Le parc a été créé en 1858 par la famille Auban-Moët, autour de son hôtel particulier et cédé à la Ville en 1919. C’est un parc du Second Empire, mariant les styles régulier à la française et paysager à l’anglaise. Statuaire, temple d’Amour, pièces d’eau, cascades, bosquets et arbres séculaires…

L’ensemble de la composition s’admire depuis le belvédère inspiré du temple de l’amour du parc du Petit Trianon de Versailles. Parking Charles de Gaulle

©Ville d’Epernay