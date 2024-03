Visite libre du parc de l’EPSM du Finistère Sud Parc de l’EPSM du Finistère Sud Quimper, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Parc de l’EPSM du Finistère Sud 18 Hent Glaz 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 98 66 15 https://www.epsm-quimper.fr/ https://www.epsm-quimper.fr/creation-dun-jardin-therapeutique-a-lepsm/;https://www.facebook.com/EPSM29 L’EPSM du Finistère Sud est implanté sur un site de 34.5 hectares comprenant 28.5 hectares d’espaces verts classés entretenus par quatre personnes du service Espaces verts.

Le parc est labellisé Refuge #lpo.

L’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) du Finistère Sud est l’établissement de référence en psychiatrie et santé mentale du territoire. Il couvre une population de plus de 290 000 habitants.

En tant qu’établissement public de santé, il intervient dans la prévention, le diagnostic et le soin des troubles psychiatriques de l’ensemble de la population résidente dans la zone géographique du Finistère Sud.

L’EPSM du Finistère Sud dispose de 25 structures sur le site principal de Quimper. Parkings visiteurs

