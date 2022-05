Visite libre du parc de la Roseraie La roseraie Sains-en-Amiénois Catégories d’évènement: Sains-en-Amiénois

Monument Historique depuis 2020, la Roseraie a été édifiée en 1866 à Sains-en-Amiénois dans la Somme par Bénoni Vagniez, célèbre industriel amiénois, ancêtre direct de l’actuel propriétaire. Transformée en maison de maitre par l’architecte Emile Riquier vers la fin du XIXe Siècle, la Roseraie comprend un parc de 2 hectares présentant un ensemble complet de “rocailles” (serpentines, bassin, grottes, gloriettes, bancs, etc.) réalisé en 1903 par Marie-Jeanne Vagniez ainsi que de nombreux arbres remarquables.

Un vaste parc fleuri de 2 hectares, de style Belle Époque, avec de nombreuses rocailles. La roseraie 12 chemin de Remiencourt, Sains-en-Amiénois, Somme, Hauts-de-France Sains-en-Amiénois Somme

