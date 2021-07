Saint-Arnoult-en-Yvelines Maison Elsa Triolet - Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines, Yvelines Visite libre du parc de la Maison Elsa Triolet – Aragon et son exposition temporaire Maison Elsa Triolet – Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines Catégories d’évènement: Saint-Arnoult-en-Yvelines

**Visite libre du parc de la Maison Elsa Triolet-Aragon et de son exposition temporaire** [**Visitez le parc du Moulin de Villeneuve**](https://www.maison-triolet-aragon.com/la-maison) : une trentaine d’œuvres contemporaines ont transformé ce dernier en un [musée à ciel ouvert](https://www.maison-triolet-aragon.com/le-jardin-de-sculptures) sur 6 hectares. Les sculptures dialoguent entre elles, jouent avec le paysage et l’architecture des lieux. Mark Brusse, Jef Aérosol, Jean-Pierre Rives, Jean Campa, Pierre Marie Lejeune, Fabrice Brunet, Speedy Graphito, … Deux salles accueillent l’exposition “Juin poignardé ” de l’artiste **Pierre Buraglio**.

Entrée libre, sur inscription

Venez visiter le parc de la Maison Elsa Triolet – Aragon : un musée de sculptures contemporaines à ciel ouvert Maison Elsa Triolet – Aragon Moulin de Villeneuve – Rue de la Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Saint-Arnoult-en-Yvelines Yvelines

