Visite fleurie et guidée ( mais aussi visite libre) du parc classé d’un des cinq fiefs de Bernières-sur-mer. Histoire et anecdotes de ce domaine féodal et de la folie qui a remplacé au XVIIe siècle le manoir médiéval, seront commentées. * Des artisans d’art et de gastronomie seront présents sur le site * Un document couleur sera remis aux visiteurs. Visite libre du parc classé de cet ancien fief. Remise d’un document sur l’histoire de cet ancien lieu féodal Chateau de Quintefeuille 360 rue Leopold Hettier, 14990 Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer Calvados

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

