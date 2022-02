Visite libre du Parc Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer, 6 avril 2022, Benerville-sur-Mer.

Visite libre du Parc Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer

2022-04-06 10:30:00 – 2022-04-10 17:30:00

Benerville-sur-Mer Calvados Benerville-sur-Mer

Le Domaine des Enclos est un parc exceptionnel de 33 hectares légué à la Ville de Deauville en 1973. Il fut acquis en 1937 par Calouste Gulbenkian (1869-1955), homme d’affaire doublé d’un esthète, qui fut l’un des plus grands collectionneurs d’art du XXe siècle. Il va réaliser là le jardin dont il rêve et en confie la réalisation au paysagiste Achille Duchêne. Des décennies après sa conception, le parc reste un endroit magique, une facette méconnue et réjouissante d’un Deauville secret. Plus que tout, il a conservé le charme et la beauté que son créateur avait jadis fait réaliser, avec une rare sensibilité.

Le Domaine des Enclos est un parc exceptionnel de 33 hectares légué à la Ville de Deauville en 1973. Il fut acquis en 1937 par Calouste Gulbenkian (1869-1955), homme d’affaire doublé d’un esthète, qui fut l’un des plus grands collectionneurs d’art…

Le Domaine des Enclos est un parc exceptionnel de 33 hectares légué à la Ville de Deauville en 1973. Il fut acquis en 1937 par Calouste Gulbenkian (1869-1955), homme d’affaire doublé d’un esthète, qui fut l’un des plus grands collectionneurs d’art du XXe siècle. Il va réaliser là le jardin dont il rêve et en confie la réalisation au paysagiste Achille Duchêne. Des décennies après sa conception, le parc reste un endroit magique, une facette méconnue et réjouissante d’un Deauville secret. Plus que tout, il a conservé le charme et la beauté que son créateur avait jadis fait réaliser, avec une rare sensibilité.

Benerville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-09 par