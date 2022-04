Visite libre du Paléospace l’odyssée Paléospace l’odyssée, 14 mai 2022 19:00, Villers-sur-Mer.

Nuit des musées Visite libre du Paléospace l’odyssée Paléospace l’odyssée Samedi 14 mai, 19h00

Visite libre des expositions

Le Paléospace vous propose un voyage à travers le temps… Le temps de la Terre : il y a 160 millions d’années, à l’époque du Jurassique, une mer chaude couvrait la Normandie. Plongez à la découverte des fossiles, des plus grands prédateurs marins jusqu’aux ammonites. Vous pourrez également admirer la nouvelle salle dédiée aux Dinosaures de la région. Le temps mesuré : Partez sur les océans dans la quête de la longitude qui a mené savants et marins du XVIIIe et du XIXe à définir un méridien origine. Le Méridien de Greenwich entre sur le continent à Villers-sur-Mer ! Le temps des Hommes : venez découvrir le paradoxe du Marais littoral dans lequel est situé le Paléospace : un espace naturel d’une grande richesse entièrement modelé par les Hommes !

Avenue Jean-Moulin, 14640 Villers-sur-Mer 14640 Villers-sur-Mer Normandie