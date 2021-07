Rouen Cour d'honneur du Palais de Justice Rouen, Seine-Maritime Visite libre du Palais de Justice de Rouen Cour d’honneur du Palais de Justice Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visite libre du Palais de Justice de Rouen Cour d’honneur du Palais de Justice, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Rouen. Visite libre du Palais de Justice de Rouen

Cour d’honneur du Palais de Justice, le dimanche 19 septembre à 10:00 Découverte de la salle des Procureurs, de la salle du Tribunal de Grande Instance, de la salle des Assises, de la salle des audiences solennelles de la Cour d’appel. Cour d’honneur du Palais de Justice Rue aux juifs, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Cour d'honneur du Palais de Justice Adresse Rue aux juifs, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Cour d'honneur du Palais de Justice Rouen