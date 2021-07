Palaiseau École polytechnique Essonne, Palaiseau Visite libre du mus’X, le musée de l’École polytechnique École polytechnique Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Palaiseau

Visite libre du mus’X, le musée de l’École polytechnique École polytechnique, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Palaiseau. Visite libre du mus’X, le musée de l’École polytechnique

École polytechnique, le dimanche 19 septembre à 17:00

Découvrez les collections scientifiques de l’École polytechnique. Remontant au XVIIIe siècle, elles nous offrent un parcours à travers l’histoire des sciences. Vous y découvrirez entre autres les deux premiers appareils de mesure de la vitesse de la lumière, l’un des premiers appareils de radiologie, les premières machines électriques, le premier indicateur de vitesse pour avions… Ces instruments ont été réunis dès la création de l’École polytechnique, pour les besoins de l’enseignement et de la recherche.

Sur inscription uniquement

Profitez des journées du patrimoine pour découvrir une collection inattendue, celle de l’Ecole polytechnique ! École polytechnique Route de Saclay 91120 Palaiseau Palaiseau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Palaiseau Étiquettes évènement : Autres Lieu École polytechnique Adresse Route de Saclay 91120 Palaiseau Ville Palaiseau lieuville École polytechnique Palaiseau