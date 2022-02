Visite libre du muséum Muséum d’histoire naturelle de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Visite libre du muséum

Muséum d'histoire naturelle de Nantes, 14 mai 2022, Nantes.

Muséum d'histoire naturelle de Nantes, le samedi 14 mai à 10:00

[[http://www.museum.nantesmetropole.fr](http://www.museum.nantesmetropole.fr)](http://www.museum.nantesmetropole.fr) Une découverte de ses expositions permanentes. Une plongée dans les collections des sciences de la Terre et de l’Univers, et celles de zoologie. A noter une très remarquable collection de météorites, un squelette de rorqual commun, un Grand pingouon aujourd’hui disparu…et bien d’autres trèsors à découvrir ! [www.museum.nantesmetropole.fr](http://www.museum.nantesmetropole.fr) Accès libre à l’ensemble des galeries d’exposition Muséum d’histoire naturelle de Nantes 12 rue Voltaire, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T22:00:00

