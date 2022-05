Visite libre du Muséum des Sciences naturelles Muséum des sciences naturelles Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Nuit des musées

Visite libre du Muséum des Sciences naturelles Muséum des sciences naturelles, 14 mai 2022 19:00, Angers. Nuit des musées Visite libre du Muséum des Sciences naturelles Muséum des sciences naturelles Samedi 14 mai, 19h00

Accès aux collections et à l’exposition “Foraminifères, L’océan à la loupe”, animations jeux vidéo et réalité virtuelle Saturday 14 May, 19:00 Sábado 14 mayo, 19:00 43 Rue Jules Guitton, 49100 Angers 49100 Angers Pays de la Loire

Détails Heure : 19:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire, Nuit des musées Autres Lieu Muséum des sciences naturelles Adresse 43 Rue Jules Guitton, 49100 Angers Ville Angers

Muséum des sciences naturelles Angers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

Visite libre du Muséum des Sciences naturelles Muséum des sciences naturelles 2022-05-14 was last modified: by Visite libre du Muséum des Sciences naturelles Muséum des sciences naturelles Muséum des sciences naturelles 14 mai 2022 19:00 Maine-et-Loire nuit des musées Maine-et-Loire nuit musées

Angers