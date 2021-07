Courbevoie Musée Roybet Fould Courbevoie, Hauts-de-Seine Visite libre du musée Roybet Fould Musée Roybet Fould Courbevoie Catégories d’évènement: Courbevoie

Installé dans le parc de Bécon, le musée municipal occupe la villa-atelier de l’artiste-peintre Consuelo Fould (1862-1927). Le bâtiment principal construit vers 1870 est agrandi lors du remontage du Pavillon Suède-Norvège, contruit pour l’Exposition universelle de 1878 à Paris. **Découverte de l’exposition « Juana Romani (1867-1923), modèle et peintre. Un rêve d’absolu »** Visite libre en présence de médiateurs du Patrimoine.

Entrée libre

Musée Roybet Fould Parc de Bécon – 178 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie

