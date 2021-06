Rosny-sous-Bois Rosny-Rail - Musée du train Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Visite libre du musée Rosny-Rail Rosny-Rail – Musée du train Rosny-sous-Bois Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois

Seine-Saint-Denis

Visite libre du musée Rosny-Rail Rosny-Rail – Musée du train, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rosny-sous-Bois. Visite libre du musée Rosny-Rail

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Rosny-Rail – Musée du train

Le musée Rosny-Rail, installé au sous-sol de la gare de Rosny-sous-Bois, s’organise autour de différents thèmes : l’histoire du chemin de fer, la voie ferrée, la signalisation, le matériel roulant … Vous pourrez visiter une véritable cabine de conduite diesel, mais aussi conduire un train sur un réseau miniature grâce à une autre cabine de conduite reconstituée !

Visite libre et gratuite. Port du masque obligatoire, usage du gel hydro-alcoolique mis à disposition, respect des gestes barrières.

Ce musée installé en gare de Rosny-sous-Bois vous fera découvrir l’histoire du chemin de fer, de la vapeur au TGV Rosny-Rail – Musée du train Gare de Rosny-sous-Bois 1 place des Martyrs-de-la-Résistance 93110 Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Rosny-Rail - Musée du train Adresse Gare de Rosny-sous-Bois 1 place des Martyrs-de-la-Résistance 93110 Rosny-sous-Bois Ville Rosny-sous-Bois lieuville Rosny-Rail - Musée du train Rosny-sous-Bois