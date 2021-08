Visite libre du musée numérique de la Micro-Folie de Flers Musée du château de Flers, 18 septembre 2021, Flers.

Visite libre du musée numérique de la Micro-Folie de Flers

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du château de Flers

Les Micro-Folies, lancées par la Villette avec le soutien du Ministère de la Culture, réunissent plus de 1000 chefs-d’œuvres provenant de nombreuses institutions et musées, nationaux et territoriaux. Le Musée Numérique du Musée de Flers vous propose d’accéder aux plus belles œuvres d’art et d’aiguiser votre curiosité ! Une offre culturelle inédite, ouverte à tous et proposée en lien avec l’atelier de création numérique des Bains Douches Numériques de Flers.

Découverte du musée numérique de la Micro-Folie de Flers

Musée du château de Flers Avenue du Château, 61104 Flers Flers Orne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00