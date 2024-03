Visite libre du musée national de la Marine Musée national de la Marine Port-Louis, samedi 18 mai 2024.

Visite libre du musée national de la Marine Riche de ces 400 ans d’histoire, la citadelle, du haut de ses remparts, offre un panorama exceptionnel sur la rade de Lorient et l’Ile de Groix. La visite se poursuit à l’intérieur des hauts murs par… Samedi 18 mai, 20h00 Musée national de la Marine Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Riche de ces 400 ans d’histoire, la citadelle, du haut de ses remparts, offre un panorama exceptionnel sur la rade de Lorient et l’Ile de Groix. La visite se poursuit à l’intérieur des hauts murs par la place d’armes, le parc à boulets, la poudrière et l’arsenal. Les collections du musée prennent place dans ces bâtiments dans deux espaces thématiques : Sauvetage en mer et Trésors d’océans.

L’histoire du sauvetage témoigne de la ténacité avec laquelle les hommes refusèrent la fatalité du péril en mer. A l’aide de nombreux témoignages, vidéos, maquettes et objets du quotidien des sauveteurs, cet espace unique en France retrace l’épopée du sauvetage en mer. Hommage vibrant à l’héroïsme des sauveteurs, ces marins qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.

L’espace Trésors d’océans invite à un voyage dans les profondeurs des mers. Cette épopée débute par la route vers l’Inde et l’Extrême-Orient à travers des maquettes, cartes et instruments de navigation. Vous plongerez ensuite dans les navires engloutis sur la route des Indes et dans leurs précieuses cargaisons, grâce aux fouilles archéologiques sous-marines. Enfin, vous découvrirez de magnifiques canons en bronze et des ensembles de porcelaine exceptionnels retrouvés sur les vaisseaux européens et les jonques asiatiques de la mer de Chine et de l’océan Indien, navires oubliés au fond des flots pendant près de 400 ans.

Retrouvez dans le parcours, les membres de l’association des amis du musée de la Marine qui répondront à vos questions.

Dernier accés visiteurs: 23h

Musée national de la Marine Citadelle de Port-Louis, Port-Louis, Morbihan, Bretagne Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne 02 97 82 56 72 http://www.musee-marine.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-national-de-la-Marine-Port-Louis/300716795339 La citadelle de Port-Louis, un des joyaux des côtes françaises, est un édifice unique marqué par les événements de l’histoire bretonne des XVIe et XVIIe siècles. Du haut de ses remparts, les visiteurs peuvent contempler un panorama exceptionnel sur l’Île de Groix et la rade de Lorient. de 20H00 à minuit, dernier accès à 23H00

©Musée national de la Marin / Romain Osi