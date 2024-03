Visite libre du musée Musée national Jean-Jacques Henner Paris, samedi 18 mai 2024.

Visite libre du musée A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée Jean-Jacques Henner vous ouvre ses portes gratuitement de 18h à 22h (dernière entrée à 21h30) ! Samedi 18 mai, 18h00 Musée national Jean-Jacques Henner Entrée libre (réservation conseillée)

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée Jean-Jacques Henner vous ouvre ses portes gratuitement de 18h à 22h (dernière entrée à 21h30) !

Partez à la découverte des collections permanentes, de l’exposition de fin de résidence « Henner, le ruban, la braise » de l’artiste Margaux Laurens-Neel ainsi que l’exposition-dossier « Histoire(s) d’un musée » organisée dans le cadre des 100 ans du musée.

Dernière entrée 21h30.

Réservation conseillée.

Si vous souhaitez assister à la rencontre avec Margaux Laurens-Neel ou au concert, une réservation doit être effectuée. Vous n’avez pas besoin de réserver en plus un billet pour la visite.

Musée national Jean-Jacques Henner 43 avenue de Villiers 75017 Paris Paris 75017 Paris Île-de-France 01 47 63 42 73 http://www.musee-henner.fr Situé dans le quartier de la plaine Monceau, l'hôtel particulier qui abrite aujourd'hui le musée consacré au peintre Jean-Jacques Henner (1829-1905) est à l'origine la demeure et l'atelier de Guillaume Dubufe (1853-1909). L'édifice est remarquable par ses décors et ses éléments architecturaux empruntés à différentes époques et civilisations. Les collections du musée retracent, de son Alsace natale à Paris où Jean-Jacques Henner a fait carrière, en passant par la Villa Médicis où il a séjourné après l'obtention du Grand prix de Rome de de peinture, l'itinéraire d'un artiste considéré au début du XXème siècle comme l'un des plus importants de son temps.

